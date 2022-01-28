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"Мы смотрим вверх". Зеленский об оценке Украины вероятности войны

Новина українською →
Пятница 28 января 2022 17:41
"Мы смотрим вверх". Зеленский об оценке Украины вероятности войны Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос возможной эскалации ситуации в Украине, такой же острый как для Соединенных Штатов и союзников. При этом он добавил, что самое важное в Украине сейчас - не потерять экономику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Для меня вопрос вероятной эскалации так же острый как для США и других партнеров. Я не управляю государством, как в вашем, кстати, фильме "Не смотри вверх", мы смотрим вверх, мы знаем, что происходит. Мы говорим с людьми. Но мы в этой ситуации восемь лет", - заявил он.

Зеленский добавил, что вероятность вторжения России есть, однако она была меньше еще в 2020 году.

"Поэтому мы смотрим не только вверх, но и под ноги. Для нас сейчас важный момент - мы можем потерять экономику. Но прежде всего люди. Вероятность атаки она есть. Она никуда не ушла, она такая же. В 2020 году она была меньше, в 2019 году была еще меньше", - заявил он.

Глава государства также добавил, что встреча советников лидеров "нормандской четверки" не пиар, а шаг к мирному урегулированию ситуации. Он также добавил, что необходимо осторожно говорить, что в Украине завтра будет война.

"Нельзя говорить война будет завтра, будет ли война до конца февраля, или сказать, что война будет до конца года, а потом сказать мы получили новую информацию. Война может быть, но давайте ставить три точки, но не ставить одну точку и говорить: "Да, она будет", - заявил Зеленский.

Напомним, на границе с Украиной находятся около 109 тысяч российских военных. При этом их сопровождают около 10-11 тысяч дополнительных военнослужащих.

В командовании ООС говорят, что вторжение России в Украину может пройти в феврале. О таком сценарии также заявила заместитель госсекретаря США Вэнди Шерман.

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