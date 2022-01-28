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"Нам не нужна эта паника". Зеленский о публикациях западных СМИ об угрозе вторжения России

Новина українською →
Пятница 28 января 2022 17:17
"Нам не нужна эта паника". Зеленский о публикациях западных СМИ об угрозе вторжения России Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласно публикациям западных СМИ про угрозу вторжения РФ в Украину складывается впечатление, что в Украине по улицам ездят танки и проходит мобилизация. Он подчеркнул, что Украине не нужна такая паника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

Зеленский считает, что сейчас ситуация не является более напряженной, чем в пик российских учений у границ Украины.

"Тогда она тоже была очень острая. Но тогда такой информационной политики не было. Я говорил с президентом США, что эта политика должна быть взвешенной. Пусть журналисты съездят в Киев, у нас разве танки по улицам ездят... Если вы не в Украине, то создается такое впечатление... Это не так, нам не нужна эта паника", - заявил он.

При этом Зеленский добавил, что информация из разных источников о возможном вторжении России в Украину не может пугать Украину, поскольку начинается экономическая паника.

"Некоторые лидеры утверждают, что завтра будет война. Это паника, паника на рынках. Сколько это стоит нашему государству? Народ должен быть уверен в армии, в президенте, доверять властям. Но разная информация из разных источников не может путать наше государство, потому что начинается экономическая паника", - заявил он.

Напомним, на границе с Украиной находятся около 109 тысяч российских военных. При этом их сопровождают около 10-11 тысяч дополнительных военнослужащих.

В командовании ООС говорят, что вторжение России в Украину может пройти в феврале. О таком сценарии также заявила заместитель госсекретаря США Вэнди Шерман.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что оснований считать, что вторжение России будет в ближайшее время, нет.

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