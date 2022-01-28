Зеленский ответил на приглашение Лаврова: это цинизм, давайте встретимся в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова приехать в Москву или Сочи на переговоры по двусторонним отношениям, но не по Донбассу. По его словам, это цинизм высшего уровня.

"Министр иностранных дел России говорит, что если президент Украины хочет договариваться, то пусть приезжает в Санкт-Петербург, Москву или Сочи. Во-первых, почему такой посыл? И говорит, что мы не может обсуждать вопрос Донбасса, это вопрос "внутренний". Зачем приглашать человека в таком формате? Чтобы этот человек не согласился? Зачем об этом говорить. Ты же мужчина, взрослый человек, с опытом большим. Нечем заняться? Зачем ты предлагаешь то, что не даст никакого результата? Значит, тебе все равно", - отметил Зеленский.

По его словам, приглашение Лаврова "это тупо цинизм, high level".

"Как я могу не говорить о Донбассе? Весь мир говорит о Донбассе, а мне, президенту Украину, все равно, что происходит на моих границах или на контактной линии? И как ты мне такое предлагаешь? Для чего? А я хочу встречаться, не боюсь никакого формата, мне все равно, я готов. Зачем меня приглашать в Сочи? Чтобы я на лыжах катался? О чем мы вообще говорим?...Хорошо, давайте встретимся в Одессе, покупаемся в море. Люди не понимают ценность жизни, вот и все", - добавил Зеленский.

Он также добавил, что на переговоры президентов России и Украины можно не выносить сразу все вопросы, а, например, для начала один - обмен пленными. Зеленский также выразил мнение, что Москве и Киеву нужно договариваться.