Зеленский: у нас нет недоразумений с Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщения СМИ о том, что во время вчерашнего разговора с президентом США Джо Байденом якобы возникли некоторые разногласия. По его словам, между ними нет недоразумений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского для представителей иностранных СМИ.
"Когда говорят, что у нас есть недоразумение, то у нас нет недоразумений с президентом США. Я просто глубоко понимаю, что происходит в моем государстве, как он глубоко понимает, что происходит в США", - заявил президент.
О чем идет речь
Накануне CNN со ссылкой на анонимного украинского топ-чиновника сообщило, что вчерашний телефонный разговор Байдена и Зеленского прошел не очень хорошо якобы из-за разногласий по поводу оценок уровня риска вторжения России в Украину. Якобы американский президент предупредил, что вторжение является практически неизбежным с наступлением холодов.
В то же время представительница Совета небезопасности США Эмили Хорн опровергла эти сведения, заявив, что анонимный источник слил ложь для CNN.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что не нужно доверять информации из соцсетей, а все данные о разговоре президентов содержатся в официальных релизах. Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал информацию CNN недостоверной.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что знает больше деталей об угрозе вторжения России, чем президенты других стран.
Он также отметил, что Украине не нужна паника, которую провоцируют западные СМИ, поскольку от этого страдает экономика.