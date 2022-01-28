Зеленский: у нас нет недоразумений с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщения СМИ о том, что во время вчерашнего разговора с президентом США Джо Байденом якобы возникли некоторые разногласия. По его словам, между ними нет недоразумений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского для представителей иностранных СМИ.

"Когда говорят, что у нас есть недоразумение, то у нас нет недоразумений с президентом США. Я просто глубоко понимаю, что происходит в моем государстве, как он глубоко понимает, что происходит в США", - заявил президент.

О чем идет речь

Накануне CNN со ссылкой на анонимного украинского топ-чиновника сообщило, что вчерашний телефонный разговор Байдена и Зеленского прошел не очень хорошо якобы из-за разногласий по поводу оценок уровня риска вторжения России в Украину. Якобы американский президент предупредил, что вторжение является практически неизбежным с наступлением холодов.

В то же время представительница Совета небезопасности США Эмили Хорн опровергла эти сведения, заявив, что анонимный источник слил ложь для CNN.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что не нужно доверять информации из соцсетей, а все данные о разговоре президентов содержатся в официальных релизах. Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал информацию CNN недостоверной.