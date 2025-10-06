Путін намагається вплинути на США, щоб відмовити від передачі Tomahawk Україні, - ІSW

Російський диктатор Володимир Путін намагається застосовувати різні підходи, щоб вплинути на рішення США. Зокрема, утримати Вашингтон від передачі Україні ракет Tomahawk і досягти поступок у війні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
У звіті послалися на інтерв'ю Путіна від 5 жовтня, в якому він заявив, що постачання США ракет Tomahawk для України "призведе до знищення позитивної тенденції, що зароджується" у відносинах між Москвою та Вашингтоном.
На думку експертів, цей меседж свідчить про спробу диктатора пов'язати перспективу покращення американо-російських відносин з обмеженням підтримки України з боку США.
Аналітики переконані, що Путін продовжує висувати Вашингтону обіцянки певних вигод, не пов’язаних безпосередньо з війною в Україні, щоб домогтися від них поступок саме у цьому питанні.
В ISW переконані, що Путін працює на зближення між США та Росією, зокрема шляхом тиску на адміністрацію Трампа щодо участі в переговорах з контролю над озброєннями, і таким чином досягти вигідних для Москви результатів в Україні.
Зокрема, на думку експертів, російський диктатор просуває різні риторичні лінії, намагаючись відговорити адміністрацію Трампа від надання Україні ракет Tomahawk.
В Інституті нагадали, що 2 жовтня Путін застеріг США від продажу цього типу ракет Україні, заявивши, що американські військові нібито будуть змушені "безпосередньо брати участь" в ударах Tomahawk.
За словами диктатора, такі удари означатимуть "новий етап ескалації", але при цьому "не змінять ситуацію на полі бою".
Аналітики нагадали, що подібні аргументи Путін використовував і раніше - коли США розглядали можливість передачі Україні ракет ATACMS, винищувачів F-16 і танків Abrams.
"Путін, схоже, намагається застосовувати різні підходи - від погроз погіршення відносин до заниження ефективності зброї - щоб вплинути на процес ухвалення рішень у Вашингтоні", - йдеться у звіті ISW.
Наприкінці вересня низка західних медіа повідомила, що президент Володимир Зеленський на полях сесії Генасамблеї ООН звернувся до президента США Дональда Трампа із проханням передати Україні крилаті ракети Tomahawk.
Вашингтон наразі розглядає це питання, але остаточне рішення, як очікується, ухвалить особисто Трамп.
Водночас, джерела агентства Reuters висловили сумніви в передачі Україні цих ракет, оскільки їхні запаси у США обмежені та призначені для інших потреб.
Тим часом російський диктатор Володимир Путін відреагував погрозами на інформацію про ймовірне постачання Україні Tomahawk.