Путин пытается повлиять на США, чтобы отговорить от передачи Tomahawk Украине, - ІSW

В отчете сослались на интервью Путина от 5 октября, в котором он заявил, что поставки США ракет Tomahawk для Украины "приведут к уничтожению зарождающейся позитивной тенденции" в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

По мнению экспертов, этот месседж свидетельствует о попытке диктатора связать перспективу улучшения американо-российских отношений с ограничением поддержки Украины со стороны США.

Аналитики убеждены, что Путин продолжает выдвигать Вашингтону обещания определенных выгод, не связанных непосредственно с войной в Украине, чтобы добиться от них уступок именно в этом вопросе.

В ISW отметили, что Путин работает на сближение между США и Россией, в частности путем давления на администрацию Трампа касательно участия в переговорах по контролю над вооружениями, и таким образом достичь выгодных для Москвы результатов в Украине.

Срыв передачи Tomahawk

В частности, по мнению экспертов, российский диктатор продвигает различные риторические линии, пытаясь отговорить администрацию Трампа от предоставления Украине ракет Tomahawk.

В Институте напомнили, что 2 октября Путин предостерег США от продажи этого типа ракет Украине, заявив, что американские военные якобы будут вынуждены "непосредственно участвовать" в ударах Tomahawk.

По словам диктатора, такие удары будут означать "новый этап эскалации", но при этом "не изменят ситуацию на поле боя".

Аналитики напомнили, что подобные аргументы Путин использовал и раньше - когда США рассматривали возможность передачи Украине ракет ATACMS, истребителей F-16 и танков Abrams.

"Путин, похоже, пытается применять различные подходы - от угроз ухудшения отношений до занижения эффективности оружия - чтобы повлиять на процесс принятия решений в Вашингтоне", - говорится в отчете ISW.