Путін намагається відвернути увагу світу від війни в Україні, - ISW

Зазначається, що президент Росії Володимир Путін продовжує позиціонувати свою країну як ефективного та необхідного партнера для Сполучених Штатів у міжнародних питаннях на тлі загострення ситуації між Ізраїлем та Іраном.

У звіті нагадали про телефонну розмову Трампа і Путіна 14 червня, що тривала близько години.

За словами американського лідера, основну частину діалогу було присвячено ескалації між Іраном та Ізраїлем, тоді як темі України було приділено "значно менше" часу.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков, коментуючи переговори, зазначив, що глави держав обговорили насамперед питання військового загострення на Близькому Сході.

За словами Ушакова, Путін висловив занепокоєння зростанням напруженості в регіоні та запропонував залучити Росію до переговорного процесу для досягнення мирного врегулювання.

"Подібні ініціативи російської сторони можуть бути спробою відвернути увагу міжнародної спільноти від військової агресії проти України шляхом демонстрації готовності до конструктивної ролі у вирішенні конфліктів на інших напрямках", - переконані аналітики Інституту вивчення війни.