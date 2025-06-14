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Путін врешті-решт обдурить Трампа і це побачить весь світ, - Зеленський

Україна, Субота 14 червня 2025 18:11
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Путін врешті-решт обдурить Трампа і це побачить весь світ, - Зеленський Фото: український президент Володимир Зеленський (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Каріна Левицька

Переговори між американським президентом Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним викликають багато запитань. Проте Кремль досі не має наміру завершувати війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами 13 червня.

"Я вважаю, що дуже тепла бесіда між цими командами (Трампа і Путіна, - ред.). І я не вважаю, що я можу сказати президенту Трампу, як вести діалог. Він президент, якого обрала США. Він може робити те, що хоче. Але моя позиція завжди була, це двосторонні їх відносини, але я вважаю, що Путін не хоче закінчити війну. І кінець кінцем він обдурить Трампа. Ви побачите це. Всі, весь світ це побачить", - наголосив Зеленський.

Він пояснив, що російський диктатор готовий до якихось кроків деескалації тільки, якщо буде під сильним тиском.

"По-іншому, ніяк. І тому я не знаю, про що вони говорять між собою. Але мене цікавить як президента, саме питання України. Я вважаю, що говорити про Україну без України неправильно. Говорити про Україну і вирішувати якісь питання без нас, я вважаю, що це несправедливо", - підсумував президент.

Трамп знає, що Путін його дурить?

Нагадаємо, що Трамп сподівався на швидке завершення війни в Україні, однак нині він зрозумів, що однією розмовою завершити війну не вийде. Як повідомляють ЗМІ, з кожним днем без просування до миру в Україні з боку Москви, Трамп стає дедалі більше роздратований.

Зауважимо, раніше ми вже писали, що цієї весни Трампа все ж змогли переконати, що Путін "водить його за ніс".

Ба більше, після кількох активних обстрілів України президент США навіть заявив, що Путін - збожеволів.

"З ним (Путіним, - ред.) щось сталося. Він геть збожеволів!" - заявив Трамп.

Президент Франції Еммануель Макрон також зауважив, що на його думку, його американський колега Трамп зрозумів, що російський диктатор Володимир Путін обманював його.

Зауважимо також, що ще наприкінці травня Трамп давав дедлайн для Путіна. Тоді американський президент наголосив, що через два тижні буде розуміти, чи намагається російський диктатор Путін обдурити його щодо припинення війни.

Однак, два тижні вже пройшло, а реакції досі немає.

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