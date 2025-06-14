Путін врешті-решт обдурить Трампа і це побачить весь світ, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами 13 червня.

"Я вважаю, що дуже тепла бесіда між цими командами (Трампа і Путіна, - ред.). І я не вважаю, що я можу сказати президенту Трампу, як вести діалог. Він президент, якого обрала США. Він може робити те, що хоче. Але моя позиція завжди була, це двосторонні їх відносини, але я вважаю, що Путін не хоче закінчити війну. І кінець кінцем він обдурить Трампа. Ви побачите це. Всі, весь світ це побачить", - наголосив Зеленський.

Він пояснив, що російський диктатор готовий до якихось кроків деескалації тільки, якщо буде під сильним тиском.

"По-іншому, ніяк. І тому я не знаю, про що вони говорять між собою. Але мене цікавить як президента, саме питання України. Я вважаю, що говорити про Україну без України неправильно. Говорити про Україну і вирішувати якісь питання без нас, я вважаю, що це несправедливо", - підсумував президент.