Путин пытается отвлечь внимание мира от войны в Украине, - ISW

Отмечается, что президент России Владимир Путин продолжает позиционировать свою страну как эффективного и необходимого партнера для Соединенных Штатов в международных вопросах на фоне обострения ситуации между Израилем и Ираном.

В отчете напомнили о телефонном разговоре Трампа и Путина 14 июня, который длился около часа.

По словам американского лидера, основная часть диалога была посвящена эскалации между Ираном и Израилем, тогда как теме Украины было уделено "значительно меньше" времени.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя переговоры, отметил, что главы государств обсудили прежде всего вопрос военного обострения на Ближнем Востоке.

По словам Ушакова, Путин выразил обеспокоенность ростом напряженности в регионе и предложил привлечь Россию к переговорному процессу для достижения мирного урегулирования.

"Подобные инициативы российской стороны могут быть попыткой отвлечь внимание международного сообщества от военной агрессии против Украины путем демонстрации готовности к конструктивной роли в решении конфликтов на других направлениях", - убеждены аналитики Института изучения войны.