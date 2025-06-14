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Трамп після дзвінка Путіна: трохи говорили про Україну, його війна має закінчитись

США, Субота 14 червня 2025 22:34
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Трамп після дзвінка Путіна: трохи говорили про Україну, його війна має закінчитись Фото: американський президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російський диктатор Володимир Путін привітав американського президента Дональда Трампа з днем народження. Під час розмови вони обговорили війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа в Truth Social.

"Сьогодні вранці президент Путін зателефонував, щоб привітати мене з днем народження, але, що більш важливо, поговорити про Іран, країну, яку він дуже добре знає. Ми довго розмовляли. Набагато менше часу було присвячено Росії та Україні, але це буде наступного тижня", - наголосив Трамп.

Він зазначив, що Путін дійсно здійснює запланований обмін полоненими. Як зазначив американський президент, велика кількість полонених з обох сторін була обміняна цими днями.

"Розмова тривала приблизно 1 годину. Він, як і я, вважає, що ця війна між Ізраїлем та Іраном повинна закінчитися, на що я відповів, що його війна також повинна закінчитися", - зауважив лідер США.

Зауважимо, що раніше сьогодні помічник диктатора Юрій Ушаков розповів, що розмова між Трампом та Путіним тривала 50 хвилин і нібито була "корисною".

Зокрема під час розмови Путін висловив готовність Російської Федерації продовжувати переговори з Україною після 22 червня.

Тим часом, за словами Ушакова, Трамп вкотре підтвердив зацікавленість у якнайшвидшому закінченні конфлікту в Україні.

Нагадаємо, що раніше сьогодні український президент Володимир Зеленський також відреагував на особисті розмови Путіна та Трампа. На думку президента, Путін врешті-решт обдурить Трампа щодо намірів на завершення війни в Україні.

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