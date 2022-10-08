Путін наказав ще більше посилити захист Кримського мосту

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про посилення захисту Кримського мосту та електромереж, які проходять через Керченську протоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

За інформацією видання, російський диктатор поклав на ФСБ зобов'язання щодо посилення захисту транспортного переходу через Керченську протоку, електромереж та магістрального газопроводу Краснодарський край - Крим.

Зазначимо, раніше в Росії неодноразово заявляли про те, що Кримський міст нібито надійно захищений і його дуже складно атакувати. Зокрема, для охорони об'єкта було задіяно сили Південного військового округу, Чорноморського флоту, берегової охорони та Росгвардії.

Також на початку липня там встановили щити-мішені з відбиваючими елементами, які мають допомогти у разі ракетного удару.

Біля мосту було розміщено російське ППО, яке вже спрацьовувало 18 серпня. Тоді там нібито був збитий безпілотник.

При цьому сьогодні, 8 жовтня, на Кримському мосту стався вибух, після якого почалася сильна пожежа.

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