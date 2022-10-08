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Путин приказал еще больше усилить защиту Крымского моста

Фото: Владимир Путин, президент РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении защиты Крымского моста и электросетей, которые проходят через Керченский пролив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, российский диктатор возложил на ФСБ обязательства по усилению защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетей и магистрального газопровода Краснодарский край - Крым.

Отметим, ранее в России неоднократно заявляли о том, что Крымский мост якобы надежно защищен и его очень сложно атаковать. В частности, для охраны объекта были задействованы силы Южного военного округа, Черноморского флота, береговой охраны и Росгвардии.

Также в начале июля там установили щиты-мишени с отражающими элементами, которые должны помочь в случае ракетного удара.

Возле моста было размещено российское ПВО, которое уже срабатывало 18 августа. Тогда там якобы был сбит беспилотник.

При этом сегодня, 8 октября, на Крымском мосту произошел взрыв, после которого начался сильный пожар.

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Российская ФедерацияКрымский мостВойна России против Украины