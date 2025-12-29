Путін наказав продовжувати наступ на Запоріжжя на тлі мирних переговорів

Путін під час наради щодо ситуації на війні проти України заявив про те, що російські окупанти нібито виконують поставлені перед ними завдання в Запорізькій області. За словами диктатора, українські воїни готувалися до оборони регіону багато років.

Зі свого боку командувач російського угруповання "Дніпро" Михайло Теплинський нафантазував, що солдати РФ "перебувають за 15 км від південної околиці Запоріжжя.

"Звичайно, найближчим часом необхідно продовжити наступ спільно з угрупованням "Восток" зі звільнення Запоріжжя", - відповів йому глава Кремля.

Зі свого боку начальник Генштабу ЗС Росії Валерій Герасимов сказав про нібито захоплення села Лук'янівське і "вуличні бої" в місті Оріхів.

Варто зауважити, що українські військові поки не коментували такої інформації, але, судячи з карти DeepState, це черговий фейк російського військового командування.

Фото: Лук'янівське та Оріхів на карті (скріншот)