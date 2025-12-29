Путин приказал продолжать наступление на Запорожье на фоне мирных переговоров

Путин во время совещания по ситуации на войне против Украины заявил о том, что российские оккупанты якобы выполняют поставленные перед ними задачи в Запорожской области. По словам диктатора, украинские воины готовились к обороне региона много лет.

В свою очередь командующий российской группировкой "Днепр" Михаил Теплинский нафантазировал, что солдаты РФ "находятся в 15 км от южной окраины Запорожья.

"Конечно, в ближайшее время необходимо продолжить наступление совместно с группировкой "Восток" по освобождению Запорожья", - ответил ему глава Кремля.

В свою очередь начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сказал о якобы захвате села Лукьяновское и "уличных боях" в городе Орехов.

Стоит заметить, что украинские военные пока не комментировали такую информацию, но, судя по карте DeepState, это очередной фейк российского военного командования.

Фото: Лукьяновское и Орехов на карте (скриншот)