Путін наказав підтримати Орбана на виборах: в Угорщині працюють політтехнологи РФ, - ЗМІ

За даними журналістів-розслідувачів, Путін особисто призначив відповідальним за операцію першого заступника глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко.

Його вважають одним із головних архітекторів російської системи політичного впливу як усередині країни, так і за кордоном.

Зазначається, що Кирієнко раніше координував масштабне втручання у президентські вибори в Молдові у 2024 році.

Тоді Росія, за даними розслідувачів, використовувала схеми купівлі голосів, мережі тролів у соцмережах та місцевих активістів для дискредитації прозахідної президентки Мая Санду.

За інформацією джерел проєкту, сценарій операції в Угорщині повторює молдовську модель. Російські фахівці з маніпуляцій у соціальних мережах працюють безпосередньо в посольстві РФ у Будапешт під дипломатичним прикриттям. Вони мають службові та дипломатичні паспорти, що надає їм імунітет.

Команда, за даними розслідування, складається з трьох осіб і діє під контролем Головне управління Генерального штабу ЗС РФ.

Також повідомляється, що Кирієнко підтримує прямі контакти з організаторами виборчої кампанії партії "Фідес".

Джерела у спецслужбах щонайменше трьох європейських країн - членів ЄС і НАТО підтвердили журналістам, що стежать за цією ситуацією.

За словами одного зі співрозмовників VSquare, "антиукраїнські наративи Орбана створюють ідеальне середовище для російських дезінформаційних операцій - коли інформаційна екосистема країни вже підготовлена до них".