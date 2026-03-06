Путин приказал поддержать Орбана на выборах: в Венгрии работают политтехнологи РФ, - СМИ

По данным журналистов-расследователей, Путин лично назначил ответственным за операцию первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Его считают одним из главных архитекторов российской системы политического влияния как внутри страны, так и за рубежом.

Отмечается, что Кириенко ранее координировал масштабное вмешательство в президентские выборы в Молдове в 2024 году.

Тогда Россия, по данным расследователей, использовала схемы покупки голосов, сети троллей в соцсетях и местных активистов для дискредитации прозападного президента Майя Санду.

По информации источников проекта, сценарий операции в Венгрии повторяет молдавскую модель. Российские специалисты по манипуляциям в социальных сетях работают непосредственно в посольстве РФ в Будапешт под дипломатическим прикрытием. Они имеют служебные и дипломатические паспорта, что дает им иммунитет.

Команда, по данным расследования, состоит из трех человек и действует под контролем Главное управление Генерального штаба ВС РФ.

Также сообщается, что Кириенко поддерживает прямые контакты с организаторами избирательной кампании партии "Фидес".

Источники в спецслужбах по меньшей мере трех европейских стран - членов ЕС и НАТО подтвердили журналистам, что следят за этой ситуацией.

По словам одного из собеседников VSquare, "антиукраинские нарративы Орбана создают идеальную среду для российских дезинформационных операций - когда информационная экосистема страны уже подготовлена к ним".