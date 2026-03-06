Путин приказал поддержать Орбана на выборах: в Венгрии работают политтехнологи РФ, - СМИ

Российский диктатор Владимир Путин поручил политтехнологам и военной разведке вмешаться в выборы в Венгрии, чтобы обеспечить победу действующего премьер-министра Виктор Орбан и его партии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект VSquare.
По данным журналистов-расследователей, Путин лично назначил ответственным за операцию первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко.
Его считают одним из главных архитекторов российской системы политического влияния как внутри страны, так и за рубежом.
Отмечается, что Кириенко ранее координировал масштабное вмешательство в президентские выборы в Молдове в 2024 году.
Тогда Россия, по данным расследователей, использовала схемы покупки голосов, сети троллей в соцсетях и местных активистов для дискредитации прозападного президента Майя Санду.
По информации источников проекта, сценарий операции в Венгрии повторяет молдавскую модель. Российские специалисты по манипуляциям в социальных сетях работают непосредственно в посольстве РФ в Будапешт под дипломатическим прикрытием. Они имеют служебные и дипломатические паспорта, что дает им иммунитет.
Команда, по данным расследования, состоит из трех человек и действует под контролем Главное управление Генерального штаба ВС РФ.
Также сообщается, что Кириенко поддерживает прямые контакты с организаторами избирательной кампании партии "Фидес".
Источники в спецслужбах по меньшей мере трех европейских стран - членов ЕС и НАТО подтвердили журналистам, что следят за этой ситуацией.
По словам одного из собеседников VSquare, "антиукраинские нарративы Орбана создают идеальную среду для российских дезинформационных операций - когда информационная экосистема страны уже подготовлена к ним".
Западные СМИ сообщают, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может потерять власть накануне парламентских выборов.
Согласно социологическим опросам, он отстает от своего бывшего союзника, а ныне главного политического соперника Петера Мадьяра.
Как отмечает Reuters, оппозиционная партия "Тиса" впервые существенно опередила правящую "Фидес" Орбана. Разрыв между политическими силами вырос до 12 процентных пунктов, что ставит под угрозу 16-летнее пребывание Орбана у власти.
Рост популярности оппозиции связывают с недовольством избирателей рекордной инфляцией, экономическими проблемами и рядом политических скандалов в стране.
На фоне приближения выборов Орбан все чаще выступает с жесткими заявлениями в отношении Украины.
В частности, он пригрозил применить силу для возобновленияпоставок российской нефти через нефтепровод "Дружба", а также заявил, что Будапешт может приостановить транзит жизненно важных для Украины поставок, пока Киев не возобновит работу трубопровода.
Подробнее о том, почему Орбан усиливает риторику против Украины, - читайте в материале РБК-Украина.