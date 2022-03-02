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Путин находится в сильном гневе из-за санкций, - CNN

Автор: Роман Мирончук

Источник, стоящий за отчетом, сообщил ФБР, что Путин "выразил крайний гнев" по поводу западных санкций, введенных в ответ на его нападение на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Путин чувствовал, что санкции обострили ситуацию быстрее, чем он ожидал, и вышли за рамки того, что он считал уместным", - сообщает источник.

При этом, какие именно санкции так взбесили Путина, неизвестно.

В докладе также отмечается, что распространение достоверной информации о войне в России было крайне ограниченным даже в высших слоях общества.

Например, согласно отчету, многие люди и лица с хорошими связями, у которых есть средства для того, чтобы покинуть Россию до закрытия аэропортов и границ, остались в стране, что позволяет предположить, что они не знали о закрытии заранее.

Отметим, что на ежегодном обращении к Конгрессу президент США Джо Байден заявил о том, что США закрывают воздушное пространство для Российской Федерации.

Кроме того, Байден пообещал конфисковать активы российских элит за рубежом. Он подчеркнул, что будет проведено расследование преступлений российских элит.

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Владимир ПутинРоссийская Федерация