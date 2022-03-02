RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Путін перебуває в сильному гніві через санкції, - CNN

Автор: Роман Мирончук

Джерело, що стоїть за звітом, повідомило ФБР, що Путін "висловив крайній гнів" з приводу західних санкцій, введених у відповідь на його напад на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Путін відчував, що санкції загострили ситуацію швидше, ніж він очікував, і вийшли за рамки того, що він вважав доречним", - повідомляє джерело.

При цьому, які саме санкції так розлютили Путіна, невідомо.

У доповіді також наголошується, що поширення правдивої інформації про війну в Росії було вкрай обмеженим навіть у вищих шарах суспільства.

Наприклад, згідно зі звітом, багато людей і осіб з хорошими зв'язками, у яких є кошти для того, щоб покинути Росію до закриття аеропортів і кордонів, залишилися в країні, що дозволяє припустити, що вони не знали про закриття заздалегідь.

Зазначимо, що на щорічному зверненні до Конгресу президент США Джо Байден заявив про те, що США закривають повітряний простір для Російської Федерації.

Крім того, Байден пообіцяв конфіскувати активи російських еліт за кордоном. Він підкреслив, що буде проведено розслідування злочинів російських еліт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінРосійська Федерація