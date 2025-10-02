Путін нахабно кинув виклик Трампу після заяв про "паперового тигра"

"Паперовий тигр"

"Паперовий тигр" - старий китайський фразеологізм, який часто застосовують для позначення чогось, що виглядає дуже небезпечним, але насправді не становить великої загрози. Вислів став популярним у світі в середині XX століття завдяки китайському диктатору Мао Цзедуну, який часто використовував його у публічних виступах та заявах.

Президент США Дональд Трамп 30 вересня під час зустрічі з американськими генералами та адміралами підтвердив, що він заявив Путіну: Росія - це в реальності "паперовий тигр".

"Я сказав йому: знаєш, ти погано виглядаєш - чотири роки воюєш у війні, яка повинна була зайняти тиждень. Ти що, паперовий тигр?" - сказав він.

Таким чином Трамп публічно підтвердив свою заяву ще від 23 вересня - він ще тоді порівнював Росію з "паперовим тигром". Трамп зробив таку заяву, оскільки Росія, за його словами, безцільно воює вже понад три роки та має крихітні успіхи ціною величезних втрат.