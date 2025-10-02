Путин нагло бросил вызов Трампу после заявлений о "бумажном тигре"

"Бумажный тигр"

Президент США Дональд Трамп 30 сентября во время встречи с американскими генералами и адмиралами подтвердил, что он заявил Путину: Россия - это в реальности "бумажный тигр".

"Я сказал ему: знаешь, ты плохо выглядишь - четыре года воюешь в войне, которая должна была занять неделю. Ты что, бумажный тигр?" - сказал он.

Таким образом Трамп публично подтвердил свое заявление еще от 23 сентября - он еще тогда сравнивал Россию с "бумажным тигром". Трамп сделал такое заявление, поскольку Россия, по его словам, бесцельно воюет уже более трех лет и имеет крошечные успехи ценой огромных потерь.