Путин наградил орденом Дружбы главу МИД Венгрии

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил главу Министерства иностранных дел Петера Сийярто орденом Дружбы. Якобы за вклад в развитие отношений между обеими странами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание TACC.

"За большой вклад в развитие российско-венгерских отношений и промышленно-инвестиционного сотрудничества наградить Сийярто Петера - министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии", - отмечается в указе. Стоит отметить, что пост главы МИД Сийярто занимает с 2014 года.