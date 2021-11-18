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Путин наградил орденом Дружбы главу МИД Венгрии

Автор: Сергей Пышкин

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил главу Министерства иностранных дел Петера Сийярто орденом Дружбы. Якобы за вклад в развитие отношений между обеими странами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание TACC.

"За большой вклад в развитие российско-венгерских отношений и промышленно-инвестиционного сотрудничества наградить Сийярто Петера - министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии", - отмечается в указе.

Стоит отметить, что пост главы МИД Сийярто занимает с 2014 года.

Отметим, что Сийярто неоднократно отмечался скандальными и порой антиукраинскими заявлениями. Например, в сентябре 2021 года министр обвинил Украину в том, что она якобы вмешивается во внутренние дела Венгрии во время подписания газового контракта с Россией.

Также Сийярто жаловался российскому коллеге Лаврову на то, что на Закарпатье якобы нарушают права венгров и не дают им возможности учиться на родном языке.

В частности, Венгрия блокирует проведение заседаний комиссии Украины на НАТО. Будапешт предъявляет требования к украинской стороне, касающиеся венгерского нацменьшинства.

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Владимир ПутинРоссийская ФедерацияВенгрия