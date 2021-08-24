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Сийярто о ситуации с венграми Закарпатья: Украина нарушает многие соглашения

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Москва, Вторник 24 августа 2021 15:36
Сийярто о ситуации с венграми Закарпатья: Украина нарушает многие соглашения Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (flickr by U S Department of State)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым пожаловался на то, что Украина якобы нарушает соглашения по венграм Закарпатской области. В частности, ущемляет их в праве учиться на родном языке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию в Москве.

"Что касается ситуации в Украине, тут наша позиция однозначна - мы всегда поддерживали суверенитет Украины, это никогда не было под вопросом. Но так же мы поддерживаем и следующую позицию: мы считаем, что нельзя нарушать интересы национальных этнических меньшинств. Мы также видим, что Украина нарушает многие соглашения", - отметил Сийярто.

По его словам, до 2015 в Украине был закон, который давал возможность венгерскому меньшинству учиться на родном языке.

"Тем не менее мы видим, что в Закарпатской области все больше и больше конфликтов и инцидентов, и нарушается право на обучение на родном языке. Мы просили украинскую сторону о прекращении этой политики, но пока что не были приняты нужные меры", - добавил министр.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что необходимо защищать нацменьшинства, "потому что у нас будут еще Донбассы и Крымы".

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Венгрия Закарпатская область
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