Венгрия обвинила Украину во вмешательстве из-за критики газового контракта с РФ
Глава МИД Венгрии Петер Сиярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела после критики газового контракта с российским "Газпромом". Венгерский дипломат назвал это соглашение неполитической сделкой, а вопросом энергетической безопасности страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию подписания соглашения.
"Для Венгрии энергетическая безопасность - это вопрос суверенитета и экономики, а не политики. Нельзя обогревать дома политическими заявлениями", - сказал Сиярто после подписания контракта.
Венгерский глава МИД назвал сделку "внутренним делом страны", а критику со стороны Украины - "попыткой вмешательства во внутренние дела".
Напомним, после подписания между Венгрией и Россией долгосрочного контракта на поставку газа в обход территории Украины украинский МИД заявил о намерении обжаловать это соглашение.
Кроме того, Украина отложила заседание совместной с Венгрией комиссии по вопросам экономического сотрудничества.