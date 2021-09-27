Венгрия обвинила Украину во вмешательстве из-за критики газового контракта с РФ

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела после критики газового контракта с российским "Газпромом" . Венгерский дипломат назвал это соглашение неполитической сделкой, а вопросом энергетической безопасности страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию подписания соглашения .

"Для Венгрии энергетическая безопасность - это вопрос суверенитета и экономики, а не политики. Нельзя обогревать дома политическими заявлениями", - сказал Сиярто после подписания контракта.

Венгерский глава МИД назвал сделку "внутренним делом страны", а критику со стороны Украины - "попыткой вмешательства во внутренние дела".