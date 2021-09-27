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Венгрия обвинила Украину во вмешательстве из-за критики газового контракта с РФ

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Будапешт, Понедельник 27 сентября 2021 17:31
Венгрия обвинила Украину во вмешательстве из-за критики газового контракта с РФ Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто (facebook.com/szijjarto.peter.official)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела после критики газового контракта с российским "Газпромом". Венгерский дипломат назвал это соглашение неполитической сделкой, а вопросом энергетической безопасности страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию подписания соглашения.

"Для Венгрии энергетическая безопасность - это вопрос суверенитета и экономики, а не политики. Нельзя обогревать дома политическими заявлениями", - сказал Сиярто после подписания контракта.

Венгерский глава МИД назвал сделку "внутренним делом страны", а критику со стороны Украины - "попыткой вмешательства во внутренние дела".

Напомним, после подписания между Венгрией и Россией долгосрочного контракта на поставку газа в обход территории Украины украинский МИД заявил о намерении обжаловать это соглашение.

Кроме того, Украина отложила заседание совместной с Венгрией комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

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