Путін нагородив орденом Дружби голову МЗС Угорщини

Президент Російської Федерації Володимир Путін нагородив голову Міністерства закордонних справ Петера Сіярта орденом Дружби. Нібито за внесок у розвиток відносин між обома країнами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання TACC.

"За великий внесок у розвиток російсько-угорських відносин та промислово-інвестиційного співробітництва нагородити Сіярто Петера - міністра зовнішньоекономічних зв'язків та закордонних справ Угорщини", - зазначається в указі. Варто відзначити, що посаду голови МЗС Сіярто обіймає з 2014 року.