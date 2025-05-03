Путін може змінити пріоритети війни через "пробуксовування" наступу, - ISW

У відомстві зазначили, що за останні чотири місяці російські успіхи на фронті сповільнилися, але війська агресора продовжують зазнавати втрат особового складу, які можна порівняти з тими втратами, яких зазнали в період інтенсивного наступу у вересні-грудні 2024 року.

Втрати й уповільнення наступу

Так, за оцінками ISW, у січні, лютому, березні та квітні 2025 року, російські війська захопили територію загальною площею 1627 км2 в Україні та Курській області. За даними щоденних зведень Генштабу ЗСУ, впродовж останніх чотирьох місяців втрати росіян становили 160 600 солдатів, тобто в середньому це 99 втрат на кожен квадратний кілометр.

За оцінками аналітиків, російські війська захопили приблизно 496 км2 у січні 2025 року; приблизно 313 км2 у лютому 2025 року; приблизно 601 км2 у березні 2025 року; і приблизно 217 км2 у квітні 2025 року.

В ISW також констатували уповільнення наступу росіян, оскільки протягом останніх чотирьох місяців армія РФ зіткнулася з більш добре захищеними українськими позиціями у великих містах, таких як Куп'янськ, Часів Яр, Торецьк і Покровськ, а також навколо них. Наразі російські війська зазнають більших втрат на квадратний кілометр, ніж восени 2024 року.

В ISW зазначили, що в період з січня по квітень 2025 року, успіхи РФ були на 45% повільнішими, ніж у період з вересня по грудень 2024 року, хоча рівень втрат за цей час знизився лише на 10%.

"За останні місяці ISW не помітила помітного зниження темпів російських наступальних операцій уздовж лінії фронту, незважаючи на уповільнення темпів просування. Це свідчить про те, що Росія генерує достатньо сил, щоб витримати ці втрати без необхідності усунути пріоритет на будь-якій ділянці фронту", - йдеться у звіті.

Путінський тиск у переговорах

Тим часом російський диктатор Володимир Путін намагається підтримувати темп наступальних операцій для тиску на Україну в переговорах про припинення вогню. За оцінками ISW, Кремль намагається затягнути переговори, щоб отримати додаткові поступки від США та України і здобути перемоги на полі бою.

Однак залишається незрозумілим, чи зможе Росія підтримувати достатній рівень чисельності збройних сил для продовження наступальних операцій в Україні впродовж невизначеного часу через зростання економічних витрат на соціальні виплати та одноразові виплати російським військовослужбовцям.

У відомстві нагадали, що поточна і прогнозована економічна боротьба Росії, тісно пов'язана з російськими втратами на полі бою, та що Сполучені Штати та Захід не можуть чинити максимальний тиск на Росію лише економічними інструментами.

"Сполучені Штати можуть краще використовувати вразливі місця Росії та досягти сильнішої позиції на переговорах і більш тривалого врегулювання війни в Україні, змусивши Путіна переосмислити свої стратегії ведення переговорів та бойових дій, і надавши українським військам можливість продовжувати завдавати Росії значних втрат у живій силі й матеріальних засобах", - констатують в ISW.

Зміна короткострокових цілей

Західна розвідка припускає, що Путін може почати надавати пріоритет короткостроковим цілям, таким як закріплення завоювань в Україні та безпосередня економічна життєздатність Росії, а не захоплення більшої території.

Водночас, зазначили експерти, продемонстрована диктатором прихильність до збереження темпів російських наступальних операцій в Україні, незважаючи на продовження високого рівня втрат, не підтверджує цю оцінку.

В ISW переконані, що майбутнє уповільнення російських наступальних операцій та/або перехід до оборонних операцій на всьому театрі воєнних дій або на його частині, засвідчать підтвердять зміну Путіним своїх короткострокових цілей із захоплення більшої території на консолідацію раніше утримуваних територій.

Аналітики не виключають, що Путін може переорієнтуватися на більш короткострокові цілі через зростаючі економічні та кадрові обмеження, які дедалі більше заважають Росії продовжувати війну в Україні.

Крім того, російські війська можуть уповільнити темп наступальних операцій і працювати над реалізацією політики і тактики, спрямованих на зменшення втрат, якщо Путін віддасть наказ про пріоритетність консолідації російської влади на окупованій території України замість подальшого завоювання нових територій.

"У відповідь на такий наказ російські війська, ймовірно, перейдуть до оборонних операцій з метою укріплення і консолідації нинішніх позицій на фронті, здебільшого намагаючись захистити здобутки на полі бою і зберегти все більш обмежені резерви живої сили і матеріальних засобів. Армія РФ також може почати будівництво укріплень біля передових позицій", - йдеться у звіті.