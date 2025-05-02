Україну масовано атакують російські "Шахеди": де тривога і загроза ударів

Ввечері 2 травня російський агресор запустив по Україні одночасно з різних напрямків дронами-камікадзе "Шахед". У багатьох областях оголошено тривогу, є загроза ударів.

Перші дрони почали залітати у повітряний простір країни близько 19:00 з південного напрямку. Згодом БпЛА з'явилися з боку Сумської області та рухалися вбік Полтавської і Чернігівської областей.

Пізніше "Шахеди" масовано атакували Харків.

О 22:43 військові повідомили про нові групи "Шахедів" з Бєлгородської області (РФ) вбік Харківської області. Також з'явилася нова група дронів з півдня у напрямку Запоріжжя.

Станом на 23:03 російські дрони рухалися:

на сході Харківської області курсом на захід;

на сході Чернігівської області курсом на південь;

в районі Черкас курсом на місто;

група на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, рухаються на північ.

Станом на 23:21 ворожі БпЛА рухалися:

нова група з Луганщини на Харківщину;

на сході Харківщини курсом на Харків;

на півдні Харківщини курсом на Дніпропетровщину;

кілька груп БпЛА на півночі та сході Полтавщини курсом на Миргород та Полтаву;

на півдні Сумщини курсом на Полтавщину;

на сході Чернігівщини курсом на південь;

група на межі Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей, рухаються на північ.

О 23:39 Повітряні сили повідомили про рух нової групи "Шахедів" з Бєлгородської області на Харків.

Станом на 23:12 карта повітряних тривог України виглядала так: