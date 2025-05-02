Україна та РФ стали ближчими до миру, але ще далеко, - Рубіо

Україна та Росія стали ближче до укладення мирної угоди, ніж раніше. Але у США вважають, що позиції двох сторін все ще знаходяться далеко одна від одної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на держсекретаря Марка Рубіо в інтерв'ю Fox News.

На думку Рубіо, завдяки зусиллям США за 100 днів роботи адміністрації Дональда Трампа, Україна та РФ перебувають ближче до укладення мирної угоди, ніж за останні три роки.

"Ми стали ближче. Ми - вперше, ми не знали цього протягом трьох років - ми начебто бачимо, що потрібно, щоб Україна зупинилася. Ми бачимо, що потрібно для того, щоб росіяни зупинилися. Проблема в тому, що ці дві позиції все ще трохи далекі одна від одної. Вони ближче, але все одно далеко одна від одної", - заявив Рубіо.

Держсекретар вважає, що для досягнення миру "дуже скоро знадобиться справжній прорив".

"Або ж, я думаю, президенту доведеться ухвалити рішення про те, скільки ще часу ми збираємося присвятити цьому питанню", - додав він.

При цьому Рубіо зазначив, що у світі є й інші важливі проблеми, крім війни в Україні, зокрема питання Китаю та Ірану.

"Не те, щоб війна в Україні не була важливою, але я б сказав, що те, що відбувається з Китаєм, є більш важливим у довгостроковій перспективі для майбутнього світу. Очевидно, ядерні амбіції Ірану, всі ці інші речі, які відбуваються. Тож у певний момент це або має статися (мирна угода, - ред.), або нам усім потрібно рухатися далі", - заявив держсекретар.