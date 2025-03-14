Путін не може захистити Москву від атак дронів через брак ППО, - ЦПД

"Московський регіон зазнав атаки невідомих безпілотників цього ранку. Було пошкоджено низку об'єктів, працювала ППО, внаслідок чого залишки ракет російських систем знаходили в житлових кварталах", - розповів він.

За словами Коваленка, попри те, що Путін "оголив" низку ділянок Росії і перемістив засоби ППО під Москву, зробивши декілька ліній оборони російської столиці, Москва більше не є фортецею.

"Росія втратила чимало РЛС та пускових, таких як С-400, Панцир-С1, в Криму та регіонах Росії - вони вибивалися, утворився дефіцит через що низка стратегічних об‘єктів лишаються неприкритими", - констатують у ЦПД.

Але навіть попри це головна ставка Путіна, на думку Коваленка, це Москва, втім, і ця ставка не спрацьовує.

"Російська ППО все активніше пробивається і буде пробиватися більше, технології розвиваються. Путін не може захистити Москву і загроза для москвичів з‘явилася через його хворі амбіції та небажання завершувати війну", - констатує очільник ЦПД.