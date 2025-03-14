У Москві та Підмосков'ї пролунали вибухи на тлі дронової атаки, є пошкодження

Ударні безпілотники атакували Москву і Московську область. У столиці та кількох населених пунктах Підмосков'я прогриміли вибухи і сталося задимлення через роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Москви Сергія Собяніна, російське видання ASTRA і російські пабліки.

Зокрема, очевидці повідомили про вибухи в районі Кутузовського проспекту в Москві.

Крім того, у новій Москві безпілотник залетів до приватного будинку в котеджному поселенні "Росинтер-2". Фрагмент влучив у кімнату на другому поверсі й пошкодив три машини та квадроцикл, що припарковані на ділянці.

Також у столиці уламки БПЛА впали на козирьок під'їзду ЖК "Авангард". А на вулиці Лестева дрон врізався у багатоквартирний будинок.

На відео потрапив вибух у районі ЖК "Південна Бітца".

Мер російської столиці Сергій Собянін доповів про результати роботи ППО.

"Силами ППО Міноборони відбито атаку чотирьох безпілотників, що летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", - зазначив він.

Вибухи у Підмосков'ї

Крім того, про вибухи повідомили жителі підмосковних міст Одінцово і Щолково. Там працювала протиповітряна оборона.

Жителі підмосковної Балашихи помітили про дим у місті після звуків вибухів через роботу ППО.

Також у Балашисі очевидці знайшли ракету від засобів ППО.