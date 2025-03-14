Путин не может защитить Москву от атак дронов из-за нехватки ПВО, - ЦПД

"Московский регион подвергся атаке неизвестных беспилотников этим утром. Был поврежден ряд объектов, работала ПВО, в результате чего остатки ракет российских систем находили в жилых кварталах", - рассказал он.

По словам Коваленко, несмотря на то, что Путин "обнажил" ряд участков России и переместил средства ПВО под Москву, сделав несколько линий обороны российской столицы, Москва больше не является крепостью.

"Россия потеряла немало РЛС и пусковых, таких как С-400, Панцирь-С1, в Крыму и регионах России - они выбивались, образовался дефицит из-за чего ряд стратегических объектов остаются неприкрытыми", - констатируют в ЦПД.

Но даже несмотря на это главная ставка Путина, по мнению Коваленко, это Москва, впрочем, и эта ставка не срабатывает.

"Российская ПВО все активнее пробивается и будет пробиваться больше, технологии развиваются. Путин не может защитить Москву и угроза для москвичей появилась из-за его больных амбиций и нежелания завершать войну", - констатирует глава ЦПД.