Путін може поїхати на саміт G20 у Маямі? У Кремлі зробили заяву

За словами Пєскова, Москва не поспішає робити далекосяжні висновки після запрошення Путіна на саміт G20 у США.

Однак він також додав, що влада РФ позитивно оцінює сам факт такого запрошення.

На цьому тлі речник російського диктатора повідомив, що Путін поки не ухвалив остаточного рішення, тому можливість його візиту до Маямі досі залишається відкритим питанням.

Також Пєсков додав, що під час ухвалення цього рішення враховуватимуть усі обставини, однак не розкрив, які саме.

Речник Кремля стверджує, що Росія у будь-якому разі братиме активну участь у роботі "Групи двадцяти".

Що важливо розуміти: про запрошення Путіна на саміт G20, який відбудеться у грудні в Маямі, 23 вересня оголосив держсекретар США Марко Рубіо. Це сталося під час Генеральної асамблеї ООН.