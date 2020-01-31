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Путин и Меркель обсудили Украину

Новости » Политика     31.01.2020 - 14:48
Путин и Меркель обсудили Украину
Фото: Владимир Путин и Ангела Меркель (kremlin.ru)

Также обсуждались вопросы Ливии и Сирии

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе Кремля.

Как сообщается, Украина была не единственной темой разговора лидеров России и Германии. Также обсуждался вопрос Сирии, проблемы на Ближнем Востоке и урегулирование военного конфликта в Ливии.

Кроме того, Путин и Меркель обменялись мнениями относительно плана урегулирования израильско-палестинского конфликта, предложенного президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, ранее у Путина заявляли, что отношения между Киевом и Москвой далеки от нормализации. Предпосылкой такому заявлению стало высказывание президента Украины Владимира Зеленского о роли СССР во Второй мировой войне.

Также РБК-Украина писало, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова опровергла информацию о договоренностях с Украиной по организации нового обмена удерживаемыми лицами. Пока не было ни одного согласования списков на обмен.

Кроме того, 23 января президент Зеленский заявил, что Киев и Москва начали обсуждать новый обмен пленными. По его словам, новый обмен будет касаться крымских татар и украинцев, которых удерживают в России.

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