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Путін та Меркель обговорили Україну

Новини » Політика     31.01.2020 - 14:48
Путін та Меркель обговорили Україну
Фото: Володимир Путін та Ангела Меркель (kremlin.ru)

Також обговорювалися питання Лівії та Сирії

Президент Російської Федерації Володимир Путін провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, в ході якої сторони обговорили ситуацію в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кремля.

Як повідомляється, Україна була не єдиною темою розмови лідерів Росії та Німеччини. Також обговорювалося питання Сирії, проблеми на Близькому Сході та врегулювання військового конфлікту в Лівії.

Крім того, Путін та Меркель обмінялися думками щодо плану врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту, запропонованого президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, раніше у Путіна заявляли, що відносини між Києвом та Москвою далекі від нормалізації. Передумовою такій заяві стало висловлювання президента України Володимира Зеленського про роль СРСР у Другій світовій війні.

Також РБК-Україна писало, що російська омбудсмен Тетяна Москалькова спростувала інформацію про домовленості з Україною щодо організації нового обміну утримуваними особами. Наразі не було жодного узгодження списків на обмін.

Крім того, 23 січня президент Зеленський заявив, що Київ і Москва почали обговорювати новий обмін полоненими. За його словами, новий обмін буде стосуватися кримських татар і українців, яких утримують в Росії.

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