Путин и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе

Фото: Ангела Меркель и Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин и Меркель обсудили реализацию минских соглашений

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.

В частности, они обсудили реализацию минских соглашений. Собеседники также обсудили, как бороться с эмбарго на поставки оружия в отношении Ирана и текущей ситуацией в Ливии.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе во вторник, 14 июля, незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня.

Отметим, в результате обстрелов оккупантов 13 июля трое украинских военных были убиты, еще двое - ранены.

США выразили огорчение по поводу гибели украинского военного медика на Донбассе и осудили непрекращающуюся российскую агрессию.

Также Британия глубоко расстроена потерями среди украинских военных на Донбассе на этой неделе.