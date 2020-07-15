ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Путин и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе

Среда 15 июля 2020 15:53
Путин и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе
Фото: Ангела Меркель и Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Путин и Меркель обсудили реализацию минских соглашений

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.

В частности, они обсудили реализацию минских соглашений. Собеседники также обсудили, как бороться с эмбарго на поставки оружия в отношении Ирана и текущей ситуацией в Ливии.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе во вторник, 14 июля, незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня.

Отметим, в результате обстрелов оккупантов 13 июля трое украинских военных были убиты, еще двое - ранены.

США выразили огорчение по поводу гибели украинского военного медика на Донбассе и осудили непрекращающуюся российскую агрессию.

Также Британия глубоко расстроена потерями среди украинских военных на Донбассе на этой неделе.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Владимир ПутинАнгела Меркель
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь