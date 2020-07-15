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На Донбассе боевики 18 раз обстреляли позиции ООС, применяли противотанковые ракеты

Украина, Среда 15 июля 2020 07:35
На Донбассе боевики 18 раз обстреляли позиции ООС, применяли противотанковые ракеты
Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Вблизи Новомихайловки оккупанты использовали комплекс "Фагот"

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе во вторник, 14 июля, незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов семь украинских защитников получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

По позициям ВСУ возле Авдеевки и Водяного противник неоднократно открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С гранатометов российские оккупационные войска обстреливали опорные пункты вблизи Марьинки, Гнутово, Талаковки. Возле Лебединского и Березового боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов, а возле Новомихайловки применили противотанковый ракетный комплекс "Фагот".

По данным украинской разведки, за минувшие сутки защитники ранили трех оккупантов.

Отмечается, что с начала текущих суток вооруженные формирования 4 раза открывали огонь. В том числе стреляли из миномета 120-го калибра возле Талаковки.

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