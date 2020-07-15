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Британия о потерях на Донбассе: Россия должна прекратить раздувать конфликт

Украина, Среда 15 июля 2020 15:32
Британия о потерях на Донбассе: Россия должна прекратить раздувать конфликт
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Британия расстроена потерями с украинской стороны

Британия глубоко расстроена потерями среди украинских военных на Донбассе на этой неделе. Соединенное Королевство также скорбит из-за убийства военного медика российскими оккупантами вблизи Зайцево.

Об этом говорится в заявлении посольства Великобритании в Украине на официальной странице в Twitter.

Британское посольство призывает Российскую Федерацию прекратить конфликт на оккупированном Донбассе.

"Россия должна прекратить раздувать конфликт, который она начала", - подчеркнули в дипломатическом представительстве.

Напомним, 13 июля во время эвакуации с поля боя раненого военнослужащего боевики обстреляли группу с военным медиком. В результате прицельного обстрела медик получил смертельное ранение. Тело убитого медика российские оккупанты передали украинской стороне только 15 июля.

США выразили огорчение по поводу гибели украинского военного медика на Донбассе и осудили непрекращающуюся российскую агрессию.

В убийстве военного медика на Донбассе есть признаки военного преступления, уверены в украинском Министерстве иностранных дел.

Имя погибшего на Донбассе военного медика стало известно сегодня, 15 июля.

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