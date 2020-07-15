Путін і Меркель обговорили ситуацію на Донбасі

Фото: Ангела Меркель і Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін і Меркель обговорили реалізацію мінських угод

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін провели телефонну розмову. Вони обговорили ситуацію на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба уряду Німеччини.

Зокрема, вони обговорили реалізацію мінських угод. Співрозмовники також обговорили, як боротися з ембарго на поставки зброї до Ірану і поточною ситуацією в Лівії.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі у вівторок, 14 липня, незаконні збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню.

Зазначимо, в результаті обстрілу окупантів 13 липня троє українських військових були вбиті, ще двоє - поранені.

США висловили засмучення з приводу загибелі українського військового медика на Донбасі і засудили безперервну російську агресію.

Також Британія глибоко засмучена втратами серед українських військових на Донбасі на цьому тижні.