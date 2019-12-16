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Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

Новости » Политика     16.12.2019 - 15:01
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
Фото: Ангела Меркель и Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин и Меркель обсудили "Северный поток-2"

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили итоги саммита в нормандском формате и транзит газа через Украину. Об этом говорится на сайте Кремля.

Отмечается, что Путин и Меркель в телефонном разговоре обсудили вопросы сотрудничества в газовой отрасли, в том числе в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта "Северный поток-2".

Кроме того, стороны позитивно оценивают итоги прошедшего в Париже 9 декабря саммита в нормандском формате, на котором согласованы некоторые шаги по реализации минских договоренностей, которые "являются безальтернативной основой урегулирования на юго-востоке Украины".

Ранее в Кремле сделали заявление, что Россия продолжит транзит газа через территорию Украины только в том случае, если будут сохранены условия экономической и коммерческой целесообразности для российского "Газпрома".

РБК-Украина писало, что по итогам нормандской встречи президент Украины Владимир Зеленский заявил о разблокировании вопроса о транзите газа. Он также уточнил, что прогресс был достигнут на двусторонней встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

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Новости Украины Владимир ПутинАнгела МеркельНормандский формат
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