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Путін і Меркель обговорили транзит газу через Україну

Новини » Політика     16.12.2019 - 15:01
Путін і Меркель обговорили транзит газу через Україну
Фото: Ангела Меркель і Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін і Меркель обговорили "Північний потік-2"

Президент РФ Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили підсумки саміту в нормандському форматі та транзит газу через Україну. Про це йдеться на сайті Кремля.

Наголошується, що Путін і Меркель у телефонній розмові обговорили питання співпраці в газовій галузі, в тому числі в контексті перспектив транзиту російського природного газу через територію України після 1 січня 2020 року та здійснення проекту "Північний потік-2".

Крім того, сторони позитивно оцінюють підсумки минулого в Парижі 9 грудня саміту в нормандському форматі, на якому узгоджені деякі кроки по реалізації мінських домовленостей, які "є безальтернативною основою врегулювання на південному сході України".

Раніше у Кремлі зробили заяву, що Росія продовжить транзит газу через територію України тільки в тому випадку, якщо будуть збережені умови економічної та комерційної доцільності для російського "Газпрому".

РБК-Україна писало, що за підсумками нормадської зустрічі президент України Володимир Зеленський заявив про розблокування питання про транзит газу. Він також уточнив, що прогрес був досягнутий на двосторонній зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним.

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