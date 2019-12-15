В Кремле назвали условие сохранения транзита газа через Украину

Фото: Дмитрий Песков (flickr.com/Алексей М)

РФ продолжит транзит газа в случае, если будут сохранены условия экономической и коммерческой целесообразности

Россия продолжит транзит газа через территорию Украины только в том случае, если будут сохранены условия экономической и коммерческой целесообразности для российского "Газпрома". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают росСМИ.

По его словам, переговоры между Украиной и РФ сейчас продолжаются.

"С самого начала президент Владимир Путин говорил, что даже в условиях диверсификации наших путей поставок энергоресурсов потребителям Европы, российская сторона готова продолжать дальше транзитировать газ через территорию Украины, но это возможно только при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для нашего поставщика, то есть для "Газпрома". Переговоры продолжаются", - сказал он.

Кроме того, Песков добавил, что ряд позиций и решений Стокгольмского арбитража "остаются неприемлемыми для российской стороны".

Напомним, на переговорах в Вене по транзиту газа Украина и Россия достигли предварительной договоренности.

Добавим, что по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже президент Украины Владимир Зеленский заявил о разблокировании вопроса о транзите газа. Он также уточнил, что прогресс был достигнут на двусторонней встрече с российским лидером Владимиром Путиным.