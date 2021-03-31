Путин, Меркель и Макрон обсудили Украину. МИД назвал условие прогресса по Донбассу

Лидеры России, Германии и Франции в формате видеоконференции обсудили последнее обострение на Донбассе. Украинская сторона отмечает, что для сдвигов в мирном процессе нужна политическая воля и привлечение всех сторон нормандского формата.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.
"Позиция Украины не изменилась. Сдвигов в политико-дипломатическом урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта можно достичь при наличии политической воли и привлечения всех участников нормандского формата", - отметил он.
По его словам, по итогам разговора с президентом России Владимиром Путиным показательными стали сигналы Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, которые заявили, что Москва должна соблюдать режим прекращения огня, а также подчеркнули необходимость переговоров лидеров "нормандской четверки".
"Комментировать нарративы Кремля нет смысла. Еще раз призываем Россию прекратить перекладывать ответственность на других и начать выполнять в полном объеме свои обязательства - как в рамках минских договоренностей, так и договоренностей Н4, достигнутых в ходе Парижского саммита. Прежде всего, речь идет о соблюдении режима всеобъемлющего прекращения огня, разблокировании работы КПВВ, улучшении условий жизни людей вдоль линии разграничения", - добавил Николенко.
Он также подчеркнул, что сегодня на заседании ТКГ российская сторона будет иметь возможность показать, что она за мир.
Напомним, ранее сообщалось, что Путин в разговоре с Меркель и Макроном обвинил Украину в эскалации на Донбассе.
В то же время лидеры Германии и Франции призвали провести переговоры в нормандском формате.
Контакты в нормандском формате активизировались после гибели четверых украинских военных в ходе обострения на Донбассе на прошлой неделе. Как заявили в украинском командовании, снайперы противника стреляли бойцам в спину.