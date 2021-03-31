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Путін, Меркель і Макрон обговорили Україну. МЗС назвав умову прогресу по Донбасу

Автор: РБК-Україна

Лідери Росії, Німеччини та Франції у форматі відеоконференції обговорили останнє загострення на Донбасі. Українська сторона зазначає, що для зрушень у мирному процесі треба політична воля і залучення всіх сторін нормандського формату.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Позиція України не змінилася. Зрушень в політико-дипломатичному врегулюванні російсько-українського збройного конфлікту можна досягти за наявності політичної волі та залучення всіх учасників нормандського формату", - зазначив він.

За його словами, за підсумками розмови з президентом Росії Володимиром Путіним показовими стали сигнали Ангели Меркель і Еммануеля Макрона, які заявили, що Москва повинна дотримуватися режиму припинення вогню, а також підкреслили необхідність переговорів лідерів "нормандської четвірки".

"Коментувати наративи Кремля немає сенсу. Ще раз закликаємо Росію припинити перекладати відповідальність на інших і почати виконувати в повному обсязі свої зобов'язання - як в рамках мінських домовленостей, так і домовленостей Н4, досягнутих у ході Паризького саміту. Насамперед, мова йде про дотримання всеосяжного режиму припинення вогню, розблокування роботи КПВВ, поліпшення умов життя людей уздовж лінії розмежування", - додав Ніколенко.

Він також підкреслив, що сьогодні на засіданні ТКГ російська сторона матиме можливість показати, що вона за мир.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін у розмові з Меркель і Макроном звинуватив Україну в ескалації на Донбасі.

У той же час лідери Німеччини і Франції закликали провести переговори в нормандському форматі.

Контакти в нормандському форматі активізувалися після загибелі чотирьох українських військових в ході загострення на Донбасі минулого тижня. Як заявили в українському командуванні, снайпери противника стріляли бійцям у спину.

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Новини України Володимир ПутінМЗСДонбасАнгела МеркельЕммануель Макрон
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