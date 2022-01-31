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Путин и Макрон второй раз за неделю говорили об Украине

Автор: Сергей Пышкин

Президенты Франции и Российской Федерации Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели вторые за неделю телефонные переговоры. Говорили об Украине и "гарантиях безопасности".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу сайта президента Российской Федерации Владимира Путина.

Отмечается, что стороны подняли вопрос о ситуации вокруг Украины и так называемых "гарантиях безопасности" от Российской Федерации.

"Условлено о дальнейших контактах по телефону, а также об оперативной проработке возможности проведения личной встречи президентов России и Франции", - пишет пресс-служба президента России.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Макрон и Путин уже проводили телефонные переговоры 28 января. Говорили о деэскалацию ситуации вокруг украинских границ.

После переговоров с Путиным - глава Франции позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Владимир ПутинФранцияЭммануэль МакронРоссийская Федерация