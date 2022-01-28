Украина, НАТО и "гарантии безопасности". Путин поговорил с Макроном

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили Украину, НАТО и "гарантии безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Кремля .

В Кремле заявили, что разговор был длительный. Также в РФ назвали темы, которые обсудили лидеры двух стран.

"Гарантии безопаности"

Главной темой стал вопрос о предоставлении России закрепленных "гарантий безопасности". Путин отметил, что российская сторона внимательно изучит полученные от США и НАТО письменные ответы.

"Вместе с тем обращено внимание, что в американском и натовском ответах так и не были учтены такие принципиальные озабоченности России. Проигнорирован и ключевой вопрос - как США и их союзники намерены следовать зафиксированному в базовых документах ОБСЕ и Россия-НАТО принципу неделимости безопасности, предусматривающему, что никто не должен укреплять свою безопасность за счёт безопасности других стран", - говорится в сообщении Кремля.

Украина

Во время разговора был поднят вопрос ситуации вокруг Украины. Путин "акцентировал важность неукоснительного выполнения Киевом положений минского "Комплекса мер" и других договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса". Речь идет о самопровозглашенных "Л/ДНР".

После нормандской встречи советников 26 января подтвержден настрой на дальнейшую работу России и Франции в данном формате, сообщает пресс-служба Кремля.

Иранская ядерная программа

В Кремле сообщили, что рассмотрено положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Отмечена близость позиций России и Франции, которые активно выступают за продолжение международных усилий по сохранению и реализации СВПД, а также одобрившей его резолюции 2231 Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.

Обсуждены некоторые практические аспекты двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере атомной энергетики.