RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Путін та Макрон вдруге за тиждень говорили про Україну

Автор: Сергій Пишкін

Президенти Франції й Російської Федерації Еммануель Макрон та Володимир Путін провели другі за тиждень телефонні переговори. Говорили про Україну та "гарантії безпеки".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу сайту президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Зазначається, що сторони порушили питання щодо ситуації навколо України та так званих "гарантій безпеки" від Російської Федерації.

"Умовлено про подальші контакти по телефону, а також про оперативне опрацювання можливості проведення особистої зустрічі президентів Росії та Франції", - пише пресслужба президента Росії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Макрон й Путін вже проводили телефонні переговори 28 січня. Говорили про деескалацію ситуації довкола українських кордонів.

Після переговорів з Путіним - голова Франції зателефонував президенту України Володимиру Зеленському.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінФранціяЕммануель МакронРосійська Федерація