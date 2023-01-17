Путін має зрозуміти, що найкращий варіант - сісти за стіл переговорів, - МЗС Британії

Російський тиран Володимир Путін має зрозуміти, що найкращий варіант для Росії та його армії у війні проти України – сісти за стіл переговорів.

Про це заявив міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Найкраще, що Путін може зробити для збереження життя своїх солдатів - це визнати, що ми залишатимемося з українцями до їхньої перемоги, і довести цю війну до кінця і сісти за стіл переговорів у дусі доброї волі, а не цих перформансів, які він робив досі", - заявив міністр, додавши, що такі дії російського диктатора збережуть життя та гроші.

Нагадаємо, вчора Британія оголосила про передачу Україні найбільшого пакета військової допомоги. Зокрема, ескадронів танків "Challenge 2" з броньованими евакуаційними та ремонтними машинами та 8 гарматами AS90.

Зазначимо, у грудні російський диктатор Володимир Путін звинуватив Україну в небажанні мирних переговорів щодо припинення війни.

Після чого у Кремлі висловилися про мирний план України, представлений на саміті в ООН.

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