Российский тиран Владимир Путин должен понять, что самый лучший вариант для России и его армии в войне против Украины - сесть за стол переговоров.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Лучшее, что Путин может сделать для сохранения жизни своих солдат - это признать, что мы будем оставаться с украинцами до их победы, и довести эту войну до конца и сесть за стол переговоров в духе доброй воли, а не этих перформансов, которые он делал до сих пор", - заявил министр, добавив, что такие действия российского диктатора сберегут жизни и деньги.

Напомним, вчера Британия объявила о передаче Украине самого большого пакета военной помощи. В частности, эскадронов танков "Challenge 2" с бронированными эвакуационными и ремонтными машинами и 8 орудиями AS90.

Отметим, в декабре российский диктатор Владимир Путин обвинил Украину в нежелании мирных переговоров по прекращению войны.

После чего в Кремле высказались о мирном плане Украины, представленном на саммите в ООН.

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