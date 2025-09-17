Путін повинен відчути, що його намір продовжувати війну принесе біль РФ, - Зеленський
Російський диктатор Володимир Путін має відчути, що його намір продовжувати війну проти України та переносити дестабілізаційну активність на такі країни як Польща та Румунія, означатиме біль для Росії.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів під час брифінгу з президентом Європарламенту Робертою Мецолою у Києві.
Зеленський зазначив, що Україна очікує на прийняття 19 пакету санкцій ЄС проти Росії.
"Ми розраховуємо, що однією з основних мішеней санкцій будуть саме російські енергоресурси та інфраструктура торгівлі ними. Але також і російський банківський сектор та різноманітні схеми обходу санкцій, які використовує Росія для фінансування війни", - зазначив він.
За словами президента, вони з Мецолою предметно обговорили, як надати більше європейськості позиціям Словаччини та Угорщини, які поки що мають певну залежність в енергетиці від Росії.
"Ми розраховуємо і на відповідні санкційні кроки США. Путін має відчути, що його намір продовжувати війну, продовжувати удари, зокрема переносити дестабілізаційну активність на такі країни як Польща та Румунія, що все це буде означати біль для Росії. Якщо Росії не боляче, вона воює", - наголосив Зеленський.
Він зазначив, що росіяни повинні відчувати більші економічні, політичні та інші втрати, щоб Україна та РФ нарешті змогли наблизитися до миру.
"В цьому контексті говорили й про російські активи, які мають значно ефективніше та оперативно допомагати захисту від російської агресії та відбудові України", - додав президент.
Санкції ЄС проти Росії
Нагадаємо, ЄС схвалив вже 18 пакетів санкцій проти Росії після вторгнення Москви в Україну 2022 року і працює над 19-м пакетом заходів.
Євросоюз запровадив санкції проти понад 2500 фізичних і юридичних осіб з Росії, що включає в себе керівництво країни, високопоставлених чиновників, бізнесменів і олігархів, пропагандистів, а також співробітників і компанії військового, космічного, хімічного та енергетичного секторів.
ЄС продовжує чинні санкції кожні шість місяців, і для цього потрібне одноголосне рішення 27 країн-членів.
Однак останнім часом Угорщина стала перешкоджати автоматичному продовженню санкцій, після того, як прем'єр Віктор Орбан відчув підтримку президента США Дональда Трампа.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Європейська комісія готується представити 19-й пакет санкцій проти Росії у середу, 17 вересня.
Однак пізніше стало відомо, що новий санкційний пакет ЄС буде оголошено пізніше, оскільки Європа намагається узгодити єдиний підхід із G7.
Як зазначають ЗМІ, таке рішення ЄК пов'язано з тим, що президент США Дональд Трамп та ЄС посилюють тиск на Словаччину та Угорщину з метою зменшення їхньої залежності від російської нафти.