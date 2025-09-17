Путін повинен відчути, що його намір продовжувати війну принесе біль РФ, - Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін має відчути, що його намір продовжувати війну проти України та переносити дестабілізаційну активність на такі країни як Польща та Румунія, означатиме біль для Росії.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський розповів під час брифінгу з президентом Європарламенту Робертою Мецолою у Києві.

Зеленський зазначив, що Україна очікує на прийняття 19 пакету санкцій ЄС проти Росії.

"Ми розраховуємо, що однією з основних мішеней санкцій будуть саме російські енергоресурси та інфраструктура торгівлі ними. Але також і російський банківський сектор та різноманітні схеми обходу санкцій, які використовує Росія для фінансування війни", - зазначив він.

За словами президента, вони з Мецолою предметно обговорили, як надати більше європейськості позиціям Словаччини та Угорщини, які поки що мають певну залежність в енергетиці від Росії.

"Ми розраховуємо і на відповідні санкційні кроки США. Путін має відчути, що його намір продовжувати війну, продовжувати удари, зокрема переносити дестабілізаційну активність на такі країни як Польща та Румунія, що все це буде означати біль для Росії. Якщо Росії не боляче, вона воює", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що росіяни повинні відчувати більші економічні, політичні та інші втрати, щоб Україна та РФ нарешті змогли наблизитися до миру.

"В цьому контексті говорили й про російські активи, які мають значно ефективніше та оперативно допомагати захисту від російської агресії та відбудові України", - додав президент.