Путин должен почувствовать, что его намерение продолжать войну принесет боль РФ, - Зеленский
Российский диктатор Владимир Путин должен почувствовать, что его намерение продолжать войну против Украины и переносить дестабилизационную активность на такие страны как Польша и Румыния, будет означать боль для России.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время брифинга с президентом Европарламента Робертой Мецолой в Киеве.
Зеленский отметил, что Украина ожидает принятия 19 пакета санкций ЕС против России.
"Мы рассчитываем, что одной из основных мишеней санкций будут именно российские энергоресурсы и инфраструктура торговли ими. Но также и российский банковский сектор и различные схемы обхода санкций, которые использует Россия для финансирования войны", - отметил он.
По словам президента, они с Мецолой предметно обсудили, как придать больше европейскости позициям Словакии и Венгрии, которые пока имеют определенную зависимость в энергетике от России.
"Мы рассчитываем и на соответствующие санкционные шаги США. Путин должен почувствовать, что его намерение продолжать войну, продолжать удары, в частности переносить дестабилизационную активность на такие страны как Польша и Румыния, что все это будет означать боль для России. Если России не больно, она воюет", - подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что россияне должны чувствовать большие экономические, политические и другие потери, чтобы Украина и РФ наконец смогли приблизиться к миру.
"В этом контексте говорили и о российских активах, которые должны значительно эффективнее и оперативно помогать защите от российской агрессии и восстановлению Украины", - добавил президент.
Санкции ЕС против России
Напомним, ЕС одобрил уже 18 пакетов санкций против России после вторжения Москвы в Украину в 2022 году и работает над 19-м пакетом мер.
Евросоюз ввел санкции против более 2500 физических и юридических лиц из России, что включает в себя руководство страны, высокопоставленных чиновников, бизнесменов и олигархов, пропагандистов, а также сотрудников и компании военного, космического, химического и энергетического секторов.
ЕС продлевает действующие санкции каждые шесть месяцев, и для этого требуется единогласное решение 27 стран-членов.
Однако в последнее время Венгрия стала препятствовать автоматическому продлению санкций, после того, как премьер Виктор Орбан почувствовал поддержку президента США Дональда Трампа.
Ранее СМИ сообщали, что Европейская комиссия готовится представить 19-й пакет санкций против России в среду, 17 сентября.
Однако позже стало известно, что новый санкционный пакет ЕС будет объявлен позже, поскольку Европа пытается согласовать единый подход с G7.
Как отмечают СМИ, такое решение ЕК связано с тем, что президент США Дональд Трамп и ЕС усиливают давление на Словакию и Венгрию с целью уменьшения их зависимости от российской нефти.