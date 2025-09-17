Путин должен почувствовать, что его намерение продолжать войну принесет боль РФ, - Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин должен почувствовать, что его намерение продолжать войну против Украины и переносить дестабилизационную активность на такие страны как Польша и Румыния, будет означать боль для России.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время брифинга с президентом Европарламента Робертой Мецолой в Киеве.

Зеленский отметил, что Украина ожидает принятия 19 пакета санкций ЕС против России.

"Мы рассчитываем, что одной из основных мишеней санкций будут именно российские энергоресурсы и инфраструктура торговли ими. Но также и российский банковский сектор и различные схемы обхода санкций, которые использует Россия для финансирования войны", - отметил он.

По словам президента, они с Мецолой предметно обсудили, как придать больше европейскости позициям Словакии и Венгрии, которые пока имеют определенную зависимость в энергетике от России.

"Мы рассчитываем и на соответствующие санкционные шаги США. Путин должен почувствовать, что его намерение продолжать войну, продолжать удары, в частности переносить дестабилизационную активность на такие страны как Польша и Румыния, что все это будет означать боль для России. Если России не больно, она воюет", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что россияне должны чувствовать большие экономические, политические и другие потери, чтобы Украина и РФ наконец смогли приблизиться к миру.

"В этом контексте говорили и о российских активах, которые должны значительно эффективнее и оперативно помогать защите от российской агрессии и восстановлению Украины", - добавил президент.