Путин: лица из высшего руководства Украины активно работают в России и Крыму

Президент России Владимир Путин заявил, что многие лица из высшего руководства Укарины владеют бизнесом в РФ и оккупированном Крыму. По его мнению, это не коррелируется с тем, что в Украине преследуют за экономические связи с Москвой.

В частности, он, комментируя дело Виктора Медведчука, отметил, что в Украине якобы по политическим мотивам преследуют тех, кто работает с Россией в экономической сфере.

"Хотя многие, в том числе лица из высшего политического руководства страны активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в (оккупированном, - ред.) Крыму тоже. И ничего, это считается нормой", - заявил Путин.